Die Zucchero Filato Théâtre, Saint-Crépin-aux-Bois, Bailly

Informations pratiques

Die Zucchero Filato Théâtre Dimanche 20 septembre, 14h30 Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Fer à Coudre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Die Zucchero Filato Théâtre

Spectacle poétique qui propose une traversée des émotions par la mise en lumière d’une tranche de vie d’un couple de confiseurs amoureux comme au premier jour. Peu à peu des fissures surgissent, derrière les sourires éclatants d’amour, les blessures de la vie et au bout du compte, on se demande est-ce un rêve qui s’effrite ou un délire onirique ?

Brocante de Saint-Crépin-aux-Bois

Saint-Crépin-aux-Bois est un petit village du département de l’Oise dans la région des Hauts-de-France comptant 189 habitants. La brocante est organisée par le Comité des Fêtes du village et le spectacle sera accueilli sur le parvis de l’église, monument historique situé 2 rue du Paradis.

L’église doit son vocable aux frères Crépin et Crépinien, martyrisés à Soissons à la fin du 3ème siècle et patrons des cordonniers. C’est un remarquable édifice homogène, construit au début du 16ème siècle dans un style gothique flamboyant où se mélangent des apports de la Renaissance

Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Bailly 60170 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sucrerie-francieres.fr/contacter-lassf/ »}]

Théâtre de rue