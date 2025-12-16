Diego Imbert Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Mené par le contrebassiste Diego Imbert, ce quartet complice réunit depuis plus de quinze ans trois partenaires de haut vol : David El-Malek au saxophone ténor, Quentin Ghomari à la trompette et au bugle, et Franck Agulhon à la batterie. Pour ce nouveau projet, le groupe explore un répertoire de compositions originales spécialement écrites et arrangées pour cette formation, inspirées par l’univers foisonnant de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Une musique à la fois lyrique, nerveuse et profondément narrative, qui révèle toute la maturité d’un ensemble rodé à la scène.

Acclamé par la presse (Choc Jazz Magazine, Indispensable Jazz News, partenariat France Musique) ce projet continue de vivre au fil des concerts. Après une sortie remarquée au Bal Blomet, le quartet poursuit son chemin avec une énergie intacte et le plaisir évident de jouer ensemble. Une occasion idéale de découvrir en live l’une des formations les plus élégantes et inspirées du jazz français actuel.

David El-Malek / saxophone ténor

Yoann Loustalot / trompette, bugle

Diego Imbert / contrebasse

Franck Agulhon / batterie

Inspiré de Proust, ce quartet fait vivre chaque note comme une histoire. Quatre musiciens en parfaite complicité, pour un jazz à la fois lyrique, vif et profondément humain.

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

