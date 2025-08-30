DIEU ET DARWIN chatellerault Châtellerault
DIEU ET DARWIN chatellerault Châtellerault jeudi 2 avril 2026.
DIEU ET DARWIN
chatellerault Salle VELBERT ex Salle de la Gornière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
.
chatellerault Salle VELBERT ex Salle de la Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine utlchatellerault@gmail.com
English : DIEU ET DARWIN
German : DIEU ET DARWIN
Italiano :
Espanol : DIEU ET DARWIN
L’événement DIEU ET DARWIN Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne