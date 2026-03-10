Dieu n’est pas mort, mettez vos croyances à l’épreuve ! La Broque
Dieu n’est pas mort, mettez vos croyances à l’épreuve ! La Broque vendredi 3 avril 2026.
Dieu n’est pas mort, mettez vos croyances à l’épreuve !
92 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 16:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Profitez de la projection du film Dieu n’est pas mort suivie d’un moment convivial autour d’une paëlla. .
92 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 42 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dieu n’est pas mort, mettez vos croyances à l’épreuve ! La Broque a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche