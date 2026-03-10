Dieu n’est pas mort, mettez vos croyances à l’épreuve !

92 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 16:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Profitez de la projection du film Dieu n’est pas mort suivie d’un moment convivial autour d’une paëlla. .

92 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 42 90

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English :

L’événement Dieu n’est pas mort, mettez vos croyances à l’épreuve ! La Broque a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche