DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Le 7 janvier 2015, douze personnes ont été assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo.

Richard Malka, avocat de la partie civile, se prépare à un procès mouvementé.

Au fil de sa plaidoirie, il retrace l’histoire de la liberté d’expression, faisant écho à la montée de l’intolérance. Un manifeste poignant et essentiel pour la liberté et la laïcité. Inspiré du livre Le droit d’emmerder Dieu de Richard Malka + de 100 000 exemplaires vendus (Grasset).

Isabelle Cottenceau est autrice et réalisatrice de documentaires. Elle signe de très nombreux documentaires à la télévision.

Dieu peut se défendre tout seul est son premier long métrage.

Libérons les crayons#03, série d’événements commémorant les attentats terroristes subis par la rédaction de Charlie Hebdo, organisée par le Conseil départemental de Haute-Garonne.

Entrée libre.

Projection du film suivi d’un débat avec la salle en présence de la réalisatrice. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 18 74 museedelamemoire@portetgaronne.fr

English :

On January 7, 2015, twelve people were murdered on the premises of Charlie Hebdo.

Richard Malka, lawyer for the plaintiffs, is preparing for an eventful trial.

