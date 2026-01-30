Diff’art Jam session Diff’art Parthenay

Diff’art Jam session

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Afin de se familiariser avec la scène, de favoriser le jeu en groupe et la rencontre avec d’autres musiciens, Diff’art invite ses élèves et tous musiciens amateurs à participer à ses Jam Sessions.

Les principaux ingrédients qui composent les Diff’art Jam Session sont les suivants

Un trio de professionnels pour accueillir les musiciens amateurs un animateur maître de cérémonie; un musicien multi-instrumentiste; un technicien son, du matériel son professionnel de qualité et des instruments mis à disposition. Quelques groupes déjà constitués et beaucoup de rencontres entre musiciens jouant ensemble pour la première fois. .

+33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

English : Diff’art Jam session

L’événement Diff’art Jam session Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine