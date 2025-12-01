Diff’art jam session scène ouverte Diff’art Parthenay

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Afin de se familiariser avec la scène, de favoriser le jeu en groupe et la rencontre avec d’autres musiciens, Diff’art invite ses élèves et tous musiciens amateurs à participer à ses Jam Sessions.

Animées par Da Gobleen et David Bourguignon, les Jam Sessions sont le meilleur moyen de perfectionner son jeu en groupe, tout en passant un moment convivial et propice à la rencontre.

Les principaux ingrédients qui composent les Diff’art Jam Session sont les suivants

Un trio de professionnels pour accueillir les musiciens amateurs un animateur maître de cérémonie; un musicien multi-instrumentiste; un technicien son,

Du matériel son professionnel de qualité et des instruments mis à disposition,

Quelques groupes déjà constitués et beaucoup de rencontres entre musiciens jouant ensemble pour la première fois,

Un savant mélange de reprises, de compositions et d’improvisations. .

