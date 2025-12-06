Difference • Ordre Public SUPERSONIC Paris

DIFFERENCE (22h00)

(New wave post punk – Transmission – Paris, FR)

Difference ravive la flamme d’une scène new wave française trop longtemps éclipsée. Entre ombre et lumière, le groupe sculpte des morceaux d’une intensité nerveuse, où les textes, entre slogans et confessions, traduisent l’urgence de vivre.

Formé en 2023, le groupe s’impose rapidement sur scène, mais en 2024, le départ d’un de ses membres met le projet en standby. Après une année à repenser son univers visuel et musical, Baptiste Leroy, leader du projet, décide de poursuivre en trio. Il collabore alors avec des artistes plus proches de lui et ses influences, comme Chris W. Ryan (NewDad, Just Mustard, Gurriers), qui prend la main sur les mixs.

Les 3 influences : LCD Soundsystem, Chalk, New Order

https://www.youtube.com/channel/UCv-BU5H73YluuC1lKEcnJOw

ORDRE PUBLIC (20h00)

(Post punk – Paris, FR)

ORDRE PUBLIC groupe de Rock Post Punk émergé des cendres du mouvement punk de la fin 1977. Fondé par Patrick Daumont dit Dada et Jean Claude Sassier dans les années 80.

Sous le nom de ORDRE PUBLIC ou DESAX-ET le groupe se produira sur les scènes squats de Paris.

En 82 le EP 4 titres, auto-produit sort sur label « SHIN PRODUC » sous le nom de SYNDROM SHIN – DESAX-ET, et ORDRE PUBLIC.

https://ordrepublic.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=WW9s7hTi00w

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 6 janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Gwendoline, Murder Capital & The Cure !

Le mardi 06 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-06T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-07T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-06T19:00:00+02:00_2026-01-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8IkK9TJeq https://fb.me/e/8IkK9TJeq