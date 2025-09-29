DIFFÉRENTE — LA SEMAINE LOCAL DU HANDICAP Cinéma du TNB Rennes

DIFFÉRENTE — LA SEMAINE LOCAL DU HANDICAP Cinéma du TNB Rennes Lundi 29 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dans le cadre de La Semaine locale du handicap, le Cinéma du TNB propose une projection du film Différente de Lola Doillon suivie d’un échange sur la thématique de l’autisme.

DIFFÉRENTE de Lola doillon

Katia est une brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques. Sa participation à un nouveau reportage l’amène enfin à mettre un mot sur sa différence. Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée.

1h40, France, 2025

Séance suivie d’un échange autour du thème « Autisme, ce handicap dont on ne doit pas prononcer le nom »

En partenariat avec l’association GEMA 35

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine