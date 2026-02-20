Différents mais ensemble! Concert final dansant Médiathèque éphémère Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère
Différents mais ensemble! Concert final dansant
Médiathèque éphémère Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Valérie et Julien vous donnent rendez-vous pour un concert plein de bonne humeur et d’énergie !
Médiathèque éphémère Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
Valérie and Julien invite you to a concert full of good humour and energy!
