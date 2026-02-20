Différents mais ensemble! Concert final dansant Médiathèque éphémère Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

Différents mais ensemble! Concert final dansant

Médiathèque éphémère Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Valérie et Julien vous donnent rendez-vous pour un concert plein de bonne humeur et d’énergie !

.

Médiathèque éphémère Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valérie and Julien invite you to a concert full of good humour and energy!

L’événement Différents mais ensemble! Concert final dansant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme