Différents strings TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

À l’occasion du printemps du solo(s), Daniel Givone vient présenter Differents Strings, son répertoire en guitares solo. Daniel Givone possède la maîtrise de son instrument et peut peindre à l’infini les couleurs de l’âme de sa musique.Improvisations autour de thèmes qu’il crée ou qui lui sont chers, variations andalouses ou népalaises, Daniel Givone nous entraîne dans son univers pour venir chatouiller en rêves nos oreilles grandes ouvertes.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



