Diffractions quantiques : arts et sciences en dialogue Collège de France Paris

Diffractions quantiques : arts et sciences en dialogue Collège de France Paris mercredi 15 octobre 2025.

Si

le dogme de l’existence de « deux cultures » (C.P. Snow) que tout

oppose a fait son temps, les collaborations entre arts et sciences

invitent à s’interroger sur ce qui unit ces différentes « manières de

faire des mondes » (N. Goodman).

À l’occasion de l’exposition L’Atelier quantique : regards sur l’infiniment petit,

organisée au Collège de France du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026, et

dans le cadre de l’Année internationale de la science et des

technologies quantiques portée par l’Unesco, cette conférence

internationale propose d’explorer les motivations, les modalités et les

formes possibles des démarches croisées qui prennent la physique

quantique pour terrain d’expérimentation.

En rupture

avec les paradigmes classiques, la physique quantique occupe une place

singulière parmi les sciences contemporaines. Intrication, superposition

d’états, effet tunnel, autant de phénomènes quantiques qui bouleversent

notre compréhension habituelle du réel et résistent à toute

interprétation univoque. Ce foisonnement suggère des perspectives

stimulantes pour la création artistique, invitant à démultiplier les

approches.

Quelles formes l’art peut-il donner aux

imaginaires quantiques ? Inversement, de quelle manière la physique

quantique infléchit-elle les pratiques artistiques ? Quels langages,

méthodes et protocoles artistes et scientifiques inventent-ils pour

créer les conditions d’un dialogue ? La philosophie peut-elle avoir un

rôle à jouer dans ces rencontres ?

Physiciens,

artistes, philosophes et commissaires partageront leurs expériences et

réflexions sur ces espaces où arts et sciences se diffractent, afin

d’ouvrir des perspectives inédites pour la pensée et la création

contemporaine.

Comité scientifique :

Pr Jean Dalibard, chaire Atomes et rayonnement

Pr Pierre-Michel Menger, chaire Sociologie du travail créateur

Céline Boisserie-Lacroix (chercheuse en philosophie, docteure de l’Institut Jean Nicod)

Caroline Delétoille (artiste)

Physiciens, artistes, philosophes et commissaires partageront leurs expériences et réflexions sur ces espaces où arts et sciences se diffractent, afin d’ouvrir des perspectives inédites pour la pensée et la création contemporaine.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 14h00 à 18h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T18:30:00+02:00

Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Salle 2Paris

https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/colloque/diffractions-quantiques-arts-et-sciences-en-dialogue