Diffractions quantiques : arts et sciences en dialogue Collège de France Paris mercredi 15 octobre 2025.
Si
le dogme de l’existence de « deux cultures » (C.P. Snow) que tout
oppose a fait son temps, les collaborations entre arts et sciences
invitent à s’interroger sur ce qui unit ces différentes « manières de
faire des mondes » (N. Goodman).
À l’occasion de l’exposition L’Atelier quantique : regards sur l’infiniment petit,
organisée au Collège de France du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026, et
dans le cadre de l’Année internationale de la science et des
technologies quantiques portée par l’Unesco, cette conférence
internationale propose d’explorer les motivations, les modalités et les
formes possibles des démarches croisées qui prennent la physique
quantique pour terrain d’expérimentation.
En rupture
avec les paradigmes classiques, la physique quantique occupe une place
singulière parmi les sciences contemporaines. Intrication, superposition
d’états, effet tunnel, autant de phénomènes quantiques qui bouleversent
notre compréhension habituelle du réel et résistent à toute
interprétation univoque. Ce foisonnement suggère des perspectives
stimulantes pour la création artistique, invitant à démultiplier les
approches.
Quelles formes l’art peut-il donner aux
imaginaires quantiques ? Inversement, de quelle manière la physique
quantique infléchit-elle les pratiques artistiques ? Quels langages,
méthodes et protocoles artistes et scientifiques inventent-ils pour
créer les conditions d’un dialogue ? La philosophie peut-elle avoir un
rôle à jouer dans ces rencontres ?
Physiciens,
artistes, philosophes et commissaires partageront leurs expériences et
réflexions sur ces espaces où arts et sciences se diffractent, afin
d’ouvrir des perspectives inédites pour la pensée et la création
contemporaine.
Comité scientifique :
- Pr Jean Dalibard, chaire Atomes et rayonnement
- Pr Pierre-Michel Menger, chaire Sociologie du travail créateur
- Céline Boisserie-Lacroix (chercheuse en philosophie, docteure de l’Institut Jean Nicod)
- Caroline Delétoille (artiste)
Le mercredi 15 octobre 2025
de 14h00 à 18h30
gratuit Public adultes.
Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Salle 2Paris
