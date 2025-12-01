Diffusion ballet Le Parc Rue des Pénitents Pierrelatte

Diffusion ballet Le Parc

Dans le cadre de la Micro-Folie, diffusion exceptionnelle du ballet Le Parc. Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour, se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création du Parc pour l’Opéra national de Paris. Musique Wolfgang Amadeus Mozart.

English :

As part of the Micro-Folie program, special screening of the ballet Le Parc. What is love today, asked Angelin Preljocaj in 1994, when he created Le Parc for the Opéra national de Paris. Music by Wolfgang Amadeus Mozart.

German :

Im Rahmen der Micro-Folie, außergewöhnliche Ausstrahlung des Balletts Le Parc. Wie steht es heute um die Liebe, fragte sich Angelin Preljocaj 1994, als er Le Parc für die Opéra National de Paris schuf. Musik: Wolfgang Amadeus Mozart.

Italiano :

Nell’ambito di Micro-Folie, una rappresentazione speciale del balletto Le Parc. Cos’è l’amore oggi, si chiedeva Angelin Preljocaj nel 1994, quando creò Le Parc per l’Opéra national de Paris. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

Espanol :

En el marco de Micro-Folie, representación especial del ballet Le Parc. Qué es el amor hoy en día, se preguntaba Angelin Preljocaj en 1994, cuando creó Le Parc para la Ópera Nacional de París. Música de Wolfgang Amadeus Mozart.

