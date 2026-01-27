Diffusion de collections du Musée numérique Stimuli Micro-Folie La Halle Dieulefit

Diffusion de collections du Musée numérique Stimuli Micro-Folie

La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit Drôme

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

2026-02-16

Diffusion de collections du Musée numérique (voir programme ci-dessous) et espace de Réalité Virtuelle.

La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes stimuli.drome@gmail.com

Broadcast of Digital Museum collections (see program below) and Virtual Reality space.

