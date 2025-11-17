Diffusion de la collection Centre Val de Loire Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Diffusion de la collection Centre Val de Loire

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-11-17 14:30:00

fin : 2025-11-21 18:00:00

2025-11-17

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Centre Val de Loire .

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey as you discover the Centre Val de Loire collection.

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise durch die Entdeckung der Sammlung Centre Val de Loire begeben.

Italiano :

Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione Centre Val de Loire .

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección Centre Val de Loire .

