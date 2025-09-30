Diffusion de la collection « Hauts de France » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Diffusion de la collection « Hauts de France » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 30 septembre 2025.

Diffusion de la collection « Hauts de France »

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 14:30:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

Date(s) :

2025-09-30

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection « Hauts de France ».

.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the « Hauts de France » collection.

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise durch die Entdeckung der Sammlung « Hauts de France » begeben.

Italiano :

Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione « Hauts de France ».

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección « Hauts de France ».

L’événement Diffusion de la collection « Hauts de France » Jonzac a été mis à jour le 2025-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac