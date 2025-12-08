Diffusion de la collection Île de France Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Diffusion de la collection Île de France

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-12-08 14:30:00

fin : 2025-12-12 17:30:00

2025-12-08

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Île de France .

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the Île de France collection.

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise durch die Entdeckung der Sammlung Île de France begeben.

Italiano :

Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione Île de France .

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección Île de France .

