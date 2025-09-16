Diffusion de la collection Impressionnisme Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Diffusion de la collection Impressionnisme
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-11-24 14:30:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
2025-11-24
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Impressionnisme .
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the Impressionism collection.
German :
Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise durch die Entdeckung der Sammlung Impressionismus begeben.
Italiano :
Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione Impressionismo .
Espanol :
En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección Impresionismo .
