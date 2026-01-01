Diffusion de la collection Québec Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-01-26 14:30:00
fin : 2026-01-29 17:30:00
2026-01-26
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Québec .
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey as you discover the Quebec collection.
