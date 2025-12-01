Diffusion de la collection Résidences royales européennes Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Diffusion de la collection Résidences royales européennes Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac lundi 15 décembre 2025.
Diffusion de la collection Résidences royales européennes
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15 14:30:00
fin : 2025-12-19 17:30:00
Date(s) :
2025-12-15
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Résidences royales européennes .
.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the European Royal Residences collection.
German :
Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise begeben und die Sammlung Europäische Königliche Residenzen entdecken.
Italiano :
Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione Residenze reali europee .
Espanol :
En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección Residencias Reales Europeas .
L’événement Diffusion de la collection Résidences royales européennes Jonzac a été mis à jour le 2025-11-05 par Offices de Tourisme de Jonzac