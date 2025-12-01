Diffusion de la collection Résidences royales européennes Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Diffusion de la collection Résidences royales européennes

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Résidences royales européennes .

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the European Royal Residences collection.

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise begeben und die Sammlung Europäische Königliche Residenzen entdecken.

Italiano :

Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione Residenze reali europee .

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección Residencias Reales Europeas .

