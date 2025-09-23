Diffusion de la collection « Union Européenne » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Diffusion de la collection « Union Européenne » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 23 septembre 2025.
Diffusion de la collection « Union Européenne »
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-09-23 14:30:00
fin : 2025-09-26 18:30:00
2025-09-23
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection « Union Européenne ».
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the « European Union » collection.
German :
Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac können Sie sich auf eine interaktive, spielerische und evolutionäre Reise begeben, um die Sammlung « Europäische Union » zu entdecken.
Italiano :
Nel museo digitale Micro-Folie Jonzac, un viaggio interattivo, divertente e progressivo attraverso la collezione « Unione Europea ».
Espanol :
En el museo digital Micro-Folie Jonzac, emprenda un viaje interactivo, lúdico y progresivo a través de la colección « Unión Europea ».
