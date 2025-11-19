Diffusion de Sport Fiction, chorégraphie de Frédéric Flamand Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Diffusion de Sport Fiction, chorégraphie de Frédéric Flamand

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

2025-11-19

Découvrez Sport Fiction sur grand écran une performance chorégraphique mêlant art et mouvement.

Tout public, entrée libre

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Discover Sport Fiction on the big screen: a choreographic performance combining art and movement.

Open to all, free admission

Erleben Sie Sport Fiction auf der Großleinwand: eine choreografische Performance, die Kunst und Bewegung miteinander verbindet.

Für jedes Publikum, freier Eintritt

Scoprite Sport Fiction sul grande schermo: una performance coreografica che unisce arte e movimento.

Aperto a tutti, ingresso libero

Descubra Sport Fiction en pantalla grande: un espectáculo coreográfico que combina arte y movimiento.

Abierto a todos, entrada gratuita

