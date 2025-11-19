Diffusion de Sport Fiction, chorégraphie de Frédéric Flamand Médiathèque de Labouheyre Labouheyre
Diffusion de Sport Fiction, chorégraphie de Frédéric Flamand
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Gratuit
2025-11-19
Découvrez Sport Fiction sur grand écran une performance chorégraphique mêlant art et mouvement.
Tout public, entrée libre
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Discover Sport Fiction on the big screen: a choreographic performance combining art and movement.
Open to all, free admission
Erleben Sie Sport Fiction auf der Großleinwand: eine choreografische Performance, die Kunst und Bewegung miteinander verbindet.
Für jedes Publikum, freier Eintritt
Scoprite Sport Fiction sul grande schermo: una performance coreografica che unisce arte e movimento.
Aperto a tutti, ingresso libero
Descubra Sport Fiction en pantalla grande: un espectáculo coreográfico que combina arte y movimiento.
Abierto a todos, entrada gratuita
