Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi Médiathèque de Labouheyre Labouheyre mercredi 26 novembre 2025.
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Vivez La Traviata de Verdi sur grand écran un opéra emblématique, entre drame et émotions musicales.
à partir de 13 ans, entrée libre
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi
Experience Verdi’s La Traviata on the big screen: an iconic opera of drama and musical emotion.
ages 13 and up, free admission
German : Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi
Erleben Sie Verdis La Traviata auf der großen Leinwand: eine ikonische Oper zwischen Drama und musikalischen Emotionen.
ab 13 Jahren, freier Eintritt
Italiano :
Vivete La Traviata di Verdi sul grande schermo: un’opera iconica di dramma ed emozione musicale.
dai 13 anni in su, ingresso gratuito
Espanol : Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi
Viva La Traviata de Verdi en la gran pantalla: una ópera icónica de drama y emoción musical.
a partir de 13 años, entrada gratuita
