Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Diffusion d'opéra La Traviata

Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi Médiathèque de Labouheyre Labouheyre mercredi 26 novembre 2025.

Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-26

Vivez La Traviata de Verdi sur grand écran un opéra emblématique, entre drame et émotions musicales.
à partir de 13 ans, entrée libre
Vivez La Traviata de Verdi sur grand écran un opéra emblématique, entre drame et émotions musicales.
à partir de 13 ans, entrée libre   .

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi

Experience Verdi’s La Traviata on the big screen: an iconic opera of drama and musical emotion.
ages 13 and up, free admission

German : Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi

Erleben Sie Verdis La Traviata auf der großen Leinwand: eine ikonische Oper zwischen Drama und musikalischen Emotionen.
ab 13 Jahren, freier Eintritt

Italiano :

Vivete La Traviata di Verdi sul grande schermo: un’opera iconica di dramma ed emozione musicale.
dai 13 anni in su, ingresso gratuito

Espanol : Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi

Viva La Traviata de Verdi en la gran pantalla: una ópera icónica de drama y emoción musical.
a partir de 13 años, entrada gratuita

L’événement Diffusion d’opéra La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Cœur Haute Lande