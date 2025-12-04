Diffusion du ballet Casse-noisette Pontivy
Diffusion du ballet Casse-noisette Pontivy lundi 12 janvier 2026.
Diffusion du ballet Casse-noisette
Cinéma REX Pontivy Morbihan
Début : 2026-01-12 18:00:00
2026-01-12
Un événement proposé par le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy Communauté.
18h Cinéma rex Pontivy
Ouverture par les classes de danse et de piano (gratuit)
Tarif plein 15€, tarif réduit 12€, tarif élèves du conservatoire 8€ .
Cinéma REX Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49
