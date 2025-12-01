Diffusion du ballet Le Parc

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Diffusion du ballet Le Parc

Diffusion du ballet en 3 actes Le Parc , chorégraphié par Angelin Preljocaj, à 20h. Créé pour le ballet de l’opéra national de Paris le 09 avril 1994, la captation projetée ce soir- là est de 2021. Ce ballet est au programme de l’opéra Garnier en février 2026 (représentations déjà complètes) . Un spectacle à ne pas manquer! .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

English :

Le Parc ballet broadcast

L’événement Diffusion du ballet Le Parc Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-12-07 par OT GATINAIS SUD