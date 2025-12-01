Diffusion du ballet Le Parc Nogent-sur-Vernisson
Diffusion du ballet Le Parc Nogent-sur-Vernisson vendredi 12 décembre 2025.
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Début : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Diffusion du ballet en 3 actes Le Parc , chorégraphié par Angelin Preljocaj, à 20h. Créé pour le ballet de l'opéra national de Paris le 09 avril 1994, la captation projetée ce soir- là est de 2021. Ce ballet est au programme de l'opéra Garnier en février 2026 (représentations déjà complètes) . Un spectacle à ne pas manquer! .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
English :
Le Parc ballet broadcast
