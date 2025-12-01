Diffusion du ballet Le Parc Opéra de Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Diffusion du ballet Le Parc Opéra de Paris

Micro-Folie Guéret
Espace Fayolle
6 Avenue Fayolle
Guéret
Creuse

2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

L’Opéra National de Paris propose au réseau Micro-Folie, une projection unique, une captation en direct du ballet Le Parc . Chorégraphie Angelin Preljocaj Musique Wolfgang Amadeus Mozart Direction musicale Benjamin Shwartz Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra Orchestre de l’Opéra national de Paris.

Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour ? , se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création du Parc pour l’Opéra national de Paris. Trente ans plus tard, le monde a encore changé mais son ballet intemporel a fait le tour du monde.

Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire pages célèbres de Mozart, Carte du Tendre et Liaisons dangereuses. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

