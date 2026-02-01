Diffusion du documentaire de Juliette Garcias Georges de La Tour peindre la condition humaine Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Diffusion du documentaire de Juliette Garcias Georges de La Tour peindre la condition humaine

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Peintre à la personnalité trouble, relégué dans l’ombre durant des siècles, Georges de La Tour a eu à cœur de représenter les oubliés de son temps. En marge de l’exposition au Musée Jacquemart André, ce documentaire éclaire le chemin d’un artiste aussi illustre qu’énigmatique.Tout public

7 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A painter with a troubled personality, relegated to the shadows for centuries, Georges de La Tour was dedicated to representing the forgotten people of his time. In conjunction with the exhibition at the Musée Jacquemart André, this documentary sheds light on the path of an artist as illustrious as he was enigmatic.

L’événement Diffusion du documentaire de Juliette Garcias Georges de La Tour peindre la condition humaine Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-02-03 par OT DU PAYS SAULNOIS