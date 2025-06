Diffusion du documentaire Fangafrika La voix des sans-voix – Espace Culturel du Pays de Nay Nay 26 juin 2025 18:30

Pyrénées-Atlantiques

Diffusion du documentaire Fangafrika La voix des sans-voix Espace Culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-26 18:30:00

Diffusion du documentaire Fangafrika La voix des sans-voix

Tout public Durée 50 min + échanges

Fangafrika a pour but de montrer la vitalité d’un genre musical, le hip hop, qui a pris une résonance singulière en Afrique en y retrouvant son énergie contestataire originelle.

A Ouagadougou, le temps d’un festival, la fine fleur des rappeurs de l’ouest africain s’y donne rendez vous. Entre rage et émotion, engagement politique et évasion poétique, ces griots du 21ième siècle écrivent leur histoire.

La séance sera suivie d’échanges avec le public.

Sur réservation. .

Espace Culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059929373 culture@paysdenay.fr

