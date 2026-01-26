Diffusion du documentaire Galabru l’inclassable Samedi 28 février à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu

Diffusion du documentaire Galabru l’inclassable Samedi 28 février à la Micro-Folie de Saulieu

[Diffusion documentaire Michel GALABRU]

Samedi 28 Février à 10h30

Galabru l’inclassable en présence du co-auteur Jean-Luc BORRAS.

Documentaire de Jean-Luc Borras et Michel Guillerm.

GRATUIT sur réservation (mediathequesallier.saulieu@gmail.com ou 03.80.64.18.34)

Micro-Folie de Saulieu, Salle des Ursulines, Espace Culturel Sallier, 2 Place Monge 21210 SAULIEU .

+33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

