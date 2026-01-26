Diffusion du documentaire Galabru l’inclassable Samedi 28 février à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu
Place Monge Micro-Folie de Saulieu Saulieu Côte-d'Or
[Diffusion documentaire Michel GALABRU]
Samedi 28 Février à 10h30
Galabru l’inclassable en présence du co-auteur Jean-Luc BORRAS.
Documentaire de Jean-Luc Borras et Michel Guillerm.
GRATUIT sur réservation (mediathequesallier.saulieu@gmail.com ou 03.80.64.18.34)
Micro-Folie de Saulieu, Salle des Ursulines, Espace Culturel Sallier, 2 Place Monge 21210 SAULIEU .
Place Monge Micro-Folie de Saulieu Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
