Diffusion du film documentaire Mémoire des Cités des Forges, Les Forges de Fraisans, Fraisans

Informations pratiques

Diffusion du film documentaire Mémoire des Cités des Forges Dimanche 20 septembre, 10h15, 14h00 Les Forges de Fraisans Jura

limité à 196 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Veneza assister à la diffusion du film Mémoire des Cités des Forges – Fraisans et échanges avec Sylvie Malissard !

Le film est conçu à partir de témoignages et interviews d’anciens

habitants des Cités des Forges de Fraisans, collectés à Fraisans

par Sylvie Malissard pendant une année.

En effet, l’allée qui mène actuellement aux Forges a connu des

logements ouvriers que l’on appelait « Cités des Forges ». A la base,

ces logements étaient destinés aux ouvriers des Forges puis

quand les Forges ont cessé, ces logements ont été habités par

beaucoup de familles qui sont encore présentes à Fraisans.

Réalisation : Sylvie Malissard et François Royet

Les Forges de Fraisans fraisans Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0647040157 http://www.lesforgesdefraisans.com Les Forges de Fraisans existent depuis le XIIIème siècle. Elles ont connu leur apogée au milieu du XIXème siècle pour fermer définitivement en 1936. Il y eu jusqu’à 2000 ouvriers au sein des Forges.

Le site, tombant en ruine, le conseil municipal s’en est rendu propriétaire an 1995 et a commencé sa réhabilitation en 2008. En 2013, elle était terminée et le site s’est transformé en lieu culturel et festif. Il accueille des mariages, des séminaires et l’association culturelle des Forges qui propose une saison culturelle variée : théâtre, cirque, concert, cinéma et guinguette en juillet.

Un circuit pédestre au départ des Forges permet de découvrir l’histoire de Fraisans.

Visite guidée proposée à 12h et à 16h + diaporama en accès libre parking sur place

Veneza assister à la diffusion du film Mémoire des Cités des Forges – Fraisans et échanges avec Sylvie Malissard !

© Cie Porte Plume