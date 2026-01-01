Diffusion du film Lady Bird Cinéma Le Sélect Granville
Diffusion du film Lady Bird Cinéma Le Sélect Granville jeudi 15 janvier 2026.
Diffusion du film Lady Bird
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 22:30:00
2026-01-15
Séance organisé par le ciné club Ciné-corsaire sur le thème réalisatrice, avec la diffusion du film Lady Bird réalisé par Greta Gerwig.
La séance sera suivi d’un ciné débat. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 36 90 54 cinecorsaire@gmail.com
