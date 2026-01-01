Diffusion du film Lady Bird Cinéma Le Sélect Granville

Diffusion du film Lady Bird

Diffusion du film Lady Bird Cinéma Le Sélect Granville jeudi 15 janvier 2026.

Diffusion du film Lady Bird

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 22:30:00

Date(s) :
2026-01-15

Séance organisé par le ciné club Ciné-corsaire sur le thème réalisatrice, avec la diffusion du film Lady Bird réalisé par Greta Gerwig.
La séance sera suivi d’un ciné débat.   .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 36 90 54  cinecorsaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diffusion du film Lady Bird

L’événement Diffusion du film Lady Bird Granville a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Granville Terre et Mer