Début : 2025-10-03 18:30:00

2025-10-03

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Médiathèque Intercommunale vous propose la diffusion du film « Le souffle du dragon » de Stéphanie Pillonca. (Comédie dramatique. Durée 1h30).

Synopsis:

« À Reims, un groupe de femmes se retrouve toutes les semaines à bord d’un étrange bateau à tête de dragon. Sandrine, Rose-Marie, Poups et Fanny ne se connaissent pas mais elles ont toutes en commun de s’être battu contre un cancer du sein. Sur les conseils de leur oncologue, le docteur Cuvelier, elles vont ramer pour empêcher la récidive, se reconstruire physiquement et moralement, mais également exorciser cette peur qui vit en elles ».

La diffusion sera suivie d’un échange avec Dominique Dondon, sage-femme à Combeaufontaine. .

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

