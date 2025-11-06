Diffusion du film L’esprit Le Corbusier prés Jean Roche Jussey

Diffusion du film L’esprit Le Corbusier

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Diffusion du film L’esprit Le Corbusier par Gilles Coudert.

Après la diffusion, participez à un moment d’échange avec Jean-Jacques VIROT, historien de l’art, agrégé d’arts plastiques et architecte. .

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr

English : Diffusion du film L’esprit Le Corbusier

German : Diffusion du film L’esprit Le Corbusier

Italiano :

Espanol :

L’événement Diffusion du film L’esprit Le Corbusier Jussey a été mis à jour le 2025-10-24 par JUSSEY TOURISME