Diffusion du film L'esprit Le Corbusier prés Jean Roche Jussey jeudi 6 novembre 2025.
Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Diffusion du film L’esprit Le Corbusier par Gilles Coudert.
Après la diffusion, participez à un moment d’échange avec Jean-Jacques VIROT, historien de l’art, agrégé d’arts plastiques et architecte. .
prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr
