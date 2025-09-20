Diffusion du film : Renaissance des grandes orgues Cathédrale Notre-Dame Noyon

Diffusion du film : Renaissance des grandes orgues Cathédrale Notre-Dame Noyon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des 20 ans des grandes orgues de la cathédrale de Noyon, plongez dans les coulisses d’un chantier hors norme. Ce film exceptionnel retrace pas à pas la construction, l’installation et l’accord minutieux de cet instrument monumental, véritable prouesse artistique et technique. Une projection à vivre comme un hommage vibrant à vingt années de musique, de passion et de transmission.

Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Noyon