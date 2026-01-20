Diffusion du film Soleil Vert Cinéma le Sélect Granville

Diffusion du film Soleil Vert

Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 22:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Pour le mois de février, le ciné-corsaire se greffe au festival des Mycéliades et vous propose de découvrir Soleil vert (1973) de Richard Fleischer.

La séance sera suivi d’un ciné débat.

Synopsis

New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et la plupart des espèces animales. D’un côté, les nantis qui peuvent avoir accès à la nourriture rare et très chère. De l’autre, les affamés nourris d’un produit synthétique, le soylent, rationné par le gouvernement… Lors d’une émeute, le président de soylent trouve la mort et Thorn , un flic opiniâtre, est chargé de l’enquête… .

Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 cinecorsaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diffusion du film Soleil Vert

L’événement Diffusion du film Soleil Vert Granville a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Granville Terre et Mer