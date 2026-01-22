Diffusion du match des VI Nations France-Irlande Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Diffusion du match des VI Nations France-Irlande Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze jeudi 5 février 2026.
Diffusion du match des VI Nations France-Irlande
Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze Drôme
Début : 2026-02-05 18:00:00
2026-02-05
Diffusion du match des VI Nations France-Irlande à l'intérieur de notre boutique.
Venez encouragez les bleus !
Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com
English :
France-Ireland VI Nations match broadcast inside our store.
Come and cheer on the blues!
