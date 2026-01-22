Diffusion du match des VI Nations France-Irlande Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Diffusion du match des VI Nations France-Irlande

Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Diffusion du match des VI Nations France-Irlande à l’intérieur de notre boutique.

Venez encouragez les bleus !

Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

France-Ireland VI Nations match broadcast inside our store.

Come and cheer on the blues!

