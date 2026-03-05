Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations Carrément Citoyen Labrit

Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Diffusion du match France Angleterre

Tournoi des Six Nations

Samedi 14 mars 2026 21h

Le match du Crunch sera retransmis en direct à Carrément Citoyen.

Ambiance conviviale, écrans, supporters venez encourager le XV de France et partager un bon moment.

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 20 97 carrementcitoyen@gmail.com

English : Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations

France ? England

Six Nations Tournament

Saturday, March 14, 2026 ? 9pm

The Crunch match will be broadcast live at Carrément Citoyen.

Friendly atmosphere, screens, fans: come and cheer on the XV de France and share a good time.

