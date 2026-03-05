Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations Carrément Citoyen Labrit
Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations Carrément Citoyen Labrit samedi 14 mars 2026.
Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Diffusion du match France Angleterre
Tournoi des Six Nations
Samedi 14 mars 2026 21h
Le match du Crunch sera retransmis en direct à Carrément Citoyen.
Ambiance conviviale, écrans, supporters venez encourager le XV de France et partager un bon moment.
Diffusion du match France Angleterre
Tournoi des Six Nations
Samedi 14 mars 2026 à partir de 21h
Le match du Crunch sera retransmis en direct à Carrément Citoyen.
Ambiance conviviale, écrans, supporters venez encourager le XV de France et partager un bon moment. .
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 20 97 carrementcitoyen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations
France ? England
Six Nations Tournament
Saturday, March 14, 2026 ? 9pm
The Crunch match will be broadcast live at Carrément Citoyen.
Friendly atmosphere, screens, fans: come and cheer on the XV de France and share a good time.
L’événement Diffusion du match France-Angleterre Tournoi des Six Nations Labrit a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande