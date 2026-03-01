DIFFUSION DU MATCH RUGBY FRANCE ANGLETERRE Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

DIFFUSION DU MATCH RUGBY FRANCE ANGLETERRE

Le quai Le bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le samedi 14 mars à 21h, le bistrot des Cévennes diffuse le match de rugby France Angleterre dans une ambiance conviviale.

Tripoux sur réservation (15€) et pinte (5€).

Le samedi 14 mars à 21h, le bistrot des Cévennes diffuse le match de rugby France Angleterre dans une ambiance conviviale.

Tripoux sur réservation (15€) et pinte (5€). .

Le quai Le bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 66 89 52 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday March 14th at 9pm, the Bistrot des Cévennes will be broadcasting the France-England rugby match in a convivial atmosphere.

Tripoux on reservation (15?) and pint (5?).

L’événement DIFFUSION DU MATCH RUGBY FRANCE ANGLETERRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère