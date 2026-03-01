DIFFUSION DU MATCH RUGBY FRANCE ANGLETERRE Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Le samedi 14 mars à 21h, le bistrot des Cévennes diffuse le match de rugby France Angleterre dans une ambiance conviviale.
Tripoux sur réservation (15€) et pinte (5€).
Le quai Le bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 66 89 52 82
English :
On Saturday March 14th at 9pm, the Bistrot des Cévennes will be broadcasting the France-England rugby match in a convivial atmosphere.
Tripoux on reservation (15?) and pint (5?).
L’événement DIFFUSION DU MATCH RUGBY FRANCE ANGLETERRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère