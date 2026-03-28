Diffusion d’un documentaire Panser la planête Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Diffusion d’un documentaire Panser la planête

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Diffusion d’un documentaire Justice climatique sur l’action juridique menée par six jeunes pour contraindre 32 pays à réduire leurs émission de CO2. Suivi d’un moyen métrage d’animation Ordures qui évoque notre société de consommation par le prisme d’un gobelet à usage unique.

Tout public, entrée libre. .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English : Diffusion d’un documentaire Panser la planête

L’événement Diffusion d’un documentaire Panser la planête Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS