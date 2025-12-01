Diffusion d’un film de Noël Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Diffusion d’un film de Noël

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

Venez partager un moment en famille devant un bon film de Noël. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

