Diffusion d’une collection spéciale Amour toujours au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Diffusion d’une collection spéciale Amour toujours au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Rêvez d’amour en parcourant notre playlist artistique.

Plongez dans l’univers de l’amour à travers notre playlist artistique spécialement conçue pour vous. Sur nos tablettes numériques, laissez-vous séduire par des oeuvres qui évoquent les sentiments les plus profonds. Un moment privilégié à partager à deux ou en solo.

L’espace de réalité virtuelle sera également accessible.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

