Diffusion d’une collection spéciale hiver au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Diffusion d’une collection spéciale hiver au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

L’équipe de l’Office de Tourisme a concocté pour vous un panel d’œuvres (peintures, photos…) ayant trait à l’hiver. Alors laissez-vous transporter dans la magie et les frimas de l’hiver bien au chaud dans le Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen !

Nous ne doutons que cette collection vous surprendra et laissera place à la rêverie.

L’espace de réalité virtuelle sera également accessible.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. .

