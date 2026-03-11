Diffusion d’une collection spéciale Parcs et Jardins dans le cadre des journées Rendez-vous aux jardins au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Partez à la découverte des parcs et jardins des plus grands châteaux et palais européens en quête de leurs
trésors cachés!
Dans le cadre de Rendez-Vous aux Jardins.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.   .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00  microfolie@paysfoyen.fr

