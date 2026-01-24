Diffusion en boucle du film Pasaia Médiathèque Mauléon-Licharre

Diffusion en boucle du film Pasaia

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-30

Dans le cadre de la saison culturelle, vous êtes attendus à la médiathèque de Mauléon.

Court métrage de 2022 de Giuilia Grossmann, 23 mn, cinéaste et artiste visuelle. En basque sous-titré en français. Pasaia présente une galerie de monstres, parades musicales, abîmes d’un espace-temps mystifié, grand cirque convulsé des saisons. Cette exploration filmique nous plonge dans un monde très éloigné, où la mythologie basque s’immisce dans des paysages intemporels, où les coutumes et croyances convergent vers un rituel carnavalesque, symbole du cycle du temps. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

