Diffusion en direct de la Finale de la Ligue des Champions – Châtillon-sur-Loire, 31 mai 2025 19:00, Châtillon-sur-Loire.

Loiret

Diffusion en direct de la Finale de la Ligue des Champions Rue du Stade Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Vibrez au rythme de la finale de la Ligue des Champions le samedi 31 mai à 19h au stade municipal de Châtillon-sur-Loire ! Ambiance assurée avec repas poulet à la crème-frites, buvette, crêpes et glaces. Réservez vite au 07 82 56 05 80 pour une soirée festive et gourmande !

Rendez-vous au stade municipal de Châtillon-sur-Loire le samedi 31 mai à 19h pour vivre ensemble la grande finale de la Ligue des Champions PSG vs Inter Milan, retransmise sur écran géant dans une ambiance conviviale et festive ! L’événement, organisé par le RCC, promet une soirée placée sous le signe du sport, du partage et de la gourmandise. Au menu un délicieux poulet à la crème accompagné de frites, sans oublier la buvette, les crêpes et les glaces pour régaler petits et grands. Venez soutenir votre équipe préférée et profiter d’un moment chaleureux entre amis ou en famille. Ne manquez pas cette soirée unique à Châtillon-sur-Loire ! .

Rue du Stade

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80

English :

Enjoy the Champions League final on Saturday May 31st at 7pm at the stade municipal in Châtillon-sur-Loire! The atmosphere is guaranteed, with a meal of poulet à la crème-frites, refreshments, crêpes and ice creams. Call 07 82 56 05 80 to book your place for a festive, gourmet evening!

German :

Erleben Sie das Champions-League-Finale am Samstag, den 31. Mai um 19 Uhr im Stade Municipal in Châtillon-sur-Loire Für die richtige Stimmung ist mit Hühnchen mit Sahne und Pommes frites, Getränkestand, Crêpes und Eis gesorgt. Reservieren Sie schnell unter 07 82 56 05 80 für einen festlichen und leckeren Abend!

Italiano :

Sabato 31 maggio alle ore 19.00 presso lo stadio comunale di Châtillon-sur-Loire, potrete assistere al ritmo della finale di Champions League! Vi sarà offerto un pasto a base di pollo e patatine, rinfreschi, crêpes e gelati. Prenotate in anticipo al numero 07 82 56 05 80 per una serata festosa e gastronomica!

Espanol :

El sábado 31 de mayo, a las 19:00 h, en el estadio municipal de Châtillon-sur-Loire, ¡sentirá el ritmo de la final de la Liga de Campeones! Disfrutará de una comida a base de pollo y patatas fritas, refrescos, crepes y helados. Reserve con antelación en el 07 82 56 05 80 para disfrutar de una velada festiva y gastronómica

L’événement Diffusion en direct de la Finale de la Ligue des Champions Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX