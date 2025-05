Diffusion en direct d’un Concert de l’Orchestre national Auvergne Rhône-Alpes – La Filature Retournac, 23 mai 2025 19:30, Retournac.

Haute-Loire

Diffusion en direct d’un Concert de l’Orchestre national Auvergne Rhône-Alpes La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2025-05-23 19:30:00

2025-05-23

Les réservations pour la retransmission en direct du concert de l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes sont lancées ! Inscription obligatoire en mairie. Spectacle gratuit.

La Filature Allée des Platanes

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

English :

Reservations for the live broadcast of the concert by the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes are now open! Registration required at Town Hall. Free admission.

German :

Die Reservierungen für die Live-Übertragung des Konzerts des Nationalorchesters Auvergne-Rhône-Alpes sind angelaufen! Anmeldung im Rathaus erforderlich. Kostenlose Aufführung.

Italiano :

Sono aperte le prenotazioni per la trasmissione in diretta del concerto dell’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes! Registrazione obbligatoria presso il Municipio. Ingresso libero.

Espanol :

Ya están abiertas las inscripciones para la retransmisión en directo del concierto de la Orquesta Nacional de Auvernia-Ródano-Alpes Inscripción previa en el Ayuntamiento. Entrada gratuita.

