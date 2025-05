Diffusion Finale de la Ligue des Champions – Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer, 31 mai 2025 18:00, Saint-Pair-sur-Mer.

Diffusion Finale de la Ligue des Champions Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-05-31 18:00:00

fin : 2025-05-31 01:00:00

2025-05-31

Finale ligue des champions ! Entrée libre.

Sur la terrasse du restaurant le Comptoir ; écran géant avec vue mer.

Restauration sur place.

Evènement sous conditions météorologiques.

Casino JOA 2 Rue de la Plage

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00

English : Diffusion Finale de la Ligue des Champions

Champions League final! Free admission.

On the terrace of Le Comptoir restaurant; giant screen with sea view.

Catering on site.

Event subject to weather conditions.

German :

Finale der Champions League! Der Eintritt ist frei.

Auf der Terrasse des Restaurants le Comptoir; Großbildschirm mit Meerblick.

Verpflegung vor Ort.

Veranstaltung unter Wetterbedingungen.

Italiano :

Finale di Champions League! Ingresso libero.

Sulla terrazza del ristorante Le Comptoir; schermo gigante con vista sul mare.

Ristorazione in loco.

Evento soggetto alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Final de la Liga de Campeones Entrada gratuita.

En la terraza del restaurante Le Comptoir; pantalla gigante con vistas al mar.

Catering in situ.

Evento sujeto a las condiciones meteorológicas.

