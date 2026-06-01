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Diffusion match de la Coupe du Mode Hausgauen

Diffusion match de la Coupe du Mode Hausgauen vendredi 26 juin 2026.

Adresse : rue du vignoble

Ville : 68130 Hausgauen

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Hausgauen

Diffusion match de la Coupe du Mode

rue du vignoble Hausgauen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez profitez d’un moment convivial en regardant votre nation jouer. Buvette et Restauration sur place
Diffusio sur écran géant du match France-Norvège pour la Coupe du Monde 2026. 

Coctails,Tartes flambées sur place ou à emporter. 

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rue du vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 86 91 

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English :

Come and enjoy a convivial moment while watching your nation play. Refreshments and Catering on site

L’événement Diffusion match de la Coupe du Mode Hausgauen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Sundgau

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