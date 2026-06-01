Diffusion match de la Coupe du Mode Hausgauen
Diffusion match de la Coupe du Mode Hausgauen vendredi 26 juin 2026.
Hausgauen
Diffusion match de la Coupe du Mode
rue du vignoble Hausgauen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez profitez d’un moment convivial en regardant votre nation jouer. Buvette et Restauration sur place
Diffusio sur écran géant du match France-Norvège pour la Coupe du Monde 2026.
Coctails,Tartes flambées sur place ou à emporter.
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rue du vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 86 91
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English :
Come and enjoy a convivial moment while watching your nation play. Refreshments and Catering on site
L’événement Diffusion match de la Coupe du Mode Hausgauen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Sundgau
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