DIFFUSION MATCH FRANCE ENGLAND ECOLE ST FRANCOIS XAVIER Urrugne

ECOLE ST FRANCOIS XAVIER 22 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
16h Initiation rugby animé par Wenceslas Lauret
Activité tout âge maquillage goûter
19h Restauration sur place avec Le Voyage Culinaire en précommande sur Helloasso
21h diffusion du match en direct
Loto pronostic avec lots à gagner .
ECOLE ST FRANCOIS XAVIER 22 Rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
