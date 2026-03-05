DIFFUSION MATCH FRANCE ENGLAND ECOLE ST FRANCOIS XAVIER Urrugne

DIFFUSION MATCH FRANCE ENGLAND

ECOLE ST FRANCOIS XAVIER 22 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

16h Initiation rugby animé par Wenceslas Lauret

Activité tout âge maquillage goûter

19h Restauration sur place avec Le Voyage Culinaire en précommande sur Helloasso

21h diffusion du match en direct

Loto pronostic avec lots à gagner .

