Diffusion sur l’urbanité, la ville, l’architecture et le climat Musée numérique Microfolie Port-de-Bouc

Diffusion sur l’urbanité, la ville, l’architecture et le climat Samedi 20 septembre, 16h00, 19h30 Musée numérique Microfolie Bouches-du-Rhône

Entrée libre – Gratuit – Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T20:30:00

Diaporama d’une selection des collections artistiques nationales disponibles dans la base de données Microfolie provenant des collections du Louvre, de la cité de l’architecture et d’autres grands musées nationaux.

Suivie de la diffusion du film documentaire Justice Climatique à 19h30

Musée numérique Microfolie 1 Avenue du Général de Gaulle 13110 PORT DE BOUC Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.40.65.19 https://www.centrefernandleger.com/micro-folie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Port de Bouc